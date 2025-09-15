Luego de 8 años, Gonzalo Manríquez volvió a pelear en Mar del Plata y lo hizo con un triunfo por puntos en fallo unánime ante Alan Vilas en la pelea más importante del festival que se desarrolló este sábado por la noche en el Polideportivo Municipal del Barrio Las Heras.

El púgil nacido en nuestra ciudad venía de una serie de presentaciones fuera del país, pero esta vez, sus familiares y allegados pudieron volver a verlo pelear en su propia tierra ante un rival que dio pelea, a pesar de una larga inactividad.

Luego de una difícil pelea, tuvieron que apelar a las tarjetas para decidir quien sería el ganador y ahí los jueces convalidaron que la actuación de Manríquez había sido mejor con tres tarjetas iguales: 39-37 en favor del dueño de casa.

De esta manera, logra equilibrar su récord a 6 triunfos, 6 derrotas y 1 empate para tratar de seguir creciendo en este tramo de su carrera profesional, ya con varias experiencias internacionales destacadas.

En el resto de la velada hubo combates amateurs con títulos bonaerenses en juego. En ese sentido, Lucas Díaz del Gimnasio de “Maravilla" Sosa y Bautista Pose del Gimnasio Villalobo fueron los que se llevaron las victorias y los cinturones en juego.

Resultados del festival de boxeo en Mar del Plata

Leandro Pensa (Monkey Box) GPP a Lautaro Gomenetti (Gym Tandil) Lucas Díaz (Gym Maravilla Sosa) GPP a Facundo Gómez (Gym Las Toninas) – Título Bonaerense Franco Ramírez (Team Gallo) GPP a Dylan Ludeña (Gym Maldonado) Iñaki Echeveste (Gym FC) GPP a Felipe Arrúa (La Rambla) Gaspar Almirón (Gym Maravilla Sosa) ganó por abandono a Kevin Baiotti (Monkey Box) Diego Miranovich (Gym Maravilla Sosa) GPP a Jonathan Vegas (Gym Las Toninas)

Pelea Profesional

Gonzalo Manriquez GPP a Alan Vilas (Gym de La Pampa)

Más combates

Franco Acosta (La Rambla) GPP a Gabriel Luján (Gym Sergio Orrego) Sharif Florentín (Team Gallo) empate frente a “El Talento” Álvarez (Gym Tandil) Nahuel Ludeña (Gym Maldonado) GPP a Exequiel Desima (Gym Imperio) Ismael Barrios (Gym La Roca) GPP a Valentín Martínez (Gym Pereyra) Bautista Pose (Gym Villalobo) GPP a Iago Adauto (Team Gallo) – Título Bonaerense Ángel Coronel (Gym Mar de Ajó) GPP a Jesús Almirón (Gym Meneses)