La Selección Marplatense Femenina Sub-14 se quedó con la medalla de bronce en el Campeonato Argentino “B” que se disputó durante el fin de semana en la ciudad. El conjunto local, que soñaba con el ascenso al Argentino “A”, terminó en el tercer puesto tras vencer a Litoral en el partido decisivo por subirse al podio.

Ads

La entrenadora del equipo, Agustina Álvarez, analizó lo que fue este proceso que comenzó en abril con 65 jugadoras y que terminó con un plantel reducido de 21. “Fue un proceso muy lindo, corto pero intenso. Las nenas formaron un grupo hermoso que creo se vio reflejado durante todo el torneo. Tuvimos 16 jugadoras que vivieron su primer seleccionado y eso es una experiencia única para ellas”, señaló.

El equipo tuvo que reponerse de un golpe duro: la derrota en semifinales frente a La Pampa, que definió el ascenso en los shootouts por 3-2. “Consideramos que fuimos superiores, pero a veces el deporte es injusto y un penal termina marcando la diferencia. De todas formas, eso no opacó lo que conseguimos como grupo”, expresó Álvarez.

Ads

La entrenadora remarcó la madurez con la que las jugadoras llevaron el torneo: “Ellas entendían la parte formativa porque fuimos corrigiendo errores partido a partido, pero también sabían que era un torneo competitivo. El sábado fue muy duro, pero el domingo salieron a jugar por el tercer puesto con una actitud increíble”.

Uno de los puntos altos del proceso fue la amplitud de la convocatoria, con jugadoras de distintos clubes de Mar del Plata y la zona. “Nos pasó de tener chicas de línea A y de línea B, lo que habla muy bien del hockey local. Hoy una nena de 13 o 14 años entiende el juego de una manera espectacular, mucho más preparada técnica y tácticamente que antes”, remarcó.

Ads

En lo personal, Álvarez también valoró la oportunidad de dirigir este seleccionado por primera vez: “Este año me dediqué de lleno a este desafío y estoy feliz con la decisión. Los clubes nos apoyaron muchísimo, mandaron jugadoras y acompañaron en todo. Eso hizo que el proceso fuera muy positivo”, concluyó.