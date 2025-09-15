El automovilismo zonal tuvo su séptima fecha de la temporada este fin de semana en el Autódromo de Mar del Plata con la presencia de las cuatro divisionales que le dieron vida a una jornada cargada de competencias y festejos especiales.

En el TC 2000 del Atlántico, la final de pilotos titulares quedó en manos de Brian De Palma, mientras que en la de invitados se impuso Franco Popovich.

La Promocional del Atlántico también entregó espectáculo con la victoria de Javier Robertson, escoltado por Pablo Falkenagen.

El Turismo Special de la Costa volvió a tener como protagonista a Marcelo Doumic, que se quedó con el triunfo en las dos finales. En la primera lo acompañó en el podio Nahuel Morón, mientras que en la segunda lo hizo Ariel Ianni, que además se consagró como ganador de la etapa regular.

La Monomarca Fiat vivió una fecha especial en el marco de su 40° aniversario. La dupla conformada por Diego Petrantonio y Martín Chico se quedó con la victoria, seguidos por Agustín Massa y Nahuel Di Cicco, mientras que el tercer puesto fue para Agustín De la Vega junto a Sergio Saffarano.

El cierre emotivo de la jornada se dio con el reconocimiento a Félix Scenna, creador de la categoría, en un homenaje que marcó los festejos de cuatro décadas de la especialidad.