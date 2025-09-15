Kimberley conoció este lunes su próximo desafío en el Torneo Federal A. El “Dragón” enfrentará a Cipolletti de Río Negro en la Segunda Etapa de la Reválida, instancia en la que los equipos buscan seguir con vida en la categoría.

La serie se jugará a dos partidos. El encuentro de ida será el domingo 5 de octubre en el “José Alberto Valle”, mientras que la revancha se disputará el 12 del mismo mes en Rio Negro. El ganador de la llave avanzará a la siguiente fase, mientras que el perdedor quedará eliminado y sin chances de continuar en la competencia.

La Reválida reúne a los equipos que no lograron ingresar en la pelea principal por el ascenso, pero que todavía tienen la posibilidad de seguir en carrera. Para el conjunto de Mariano Mignini se trata de una oportunidad clave ya que necesita hacerse fuerte como local para luego definir la serie en la ruta y mantener viva la ilusión de prolongar su participación en el Federal A.

De esta manera, el “Dragón” tendrá más de quince días por delante para preparar este cruce decisivo. El cuerpo técnico aprovechará la pausa para recuperar jugadores, ajustar detalles en lo táctico y llegar de la mejor manera a un enfrentamiento que puede marcar el rumbo del cierre de la temporada.

Los cruces restantes

Perdedor Cuartos de Final 1 vs. JUV. UNIDA UNIVERSITARIO (L)

Perdedor Cuartos de Final 2 vs. EL LINQUEÑO (L)

Perdedor Cuartos de Final 3 vs. SOL DE MAYO (L)

Perdedor Cuartos de Final 4 vs. SPORTIVO LAS PAREJAS (L)

SARMIENTO (LB) vs. SAN MARTÍN (M) (L)

ATENAS (RC) vs. SARMIENTO (R) (L)

9 DE JULIO (R) vs. GERMINAL (L)

COSTA BRAVA vs. BARTOLOMÉ MITRE (L)

JUVENTUD ANTONIANA vs. BOCA UNIDOS (L)

VILLA MITRE vs. GUILLERMO BROWN (L)

INDEPENDIENTE (C) vs. DOUGLAS HAIG (L)



Los Cuartos de Final por el ascenso

En paralelo a la Reválida, ya quedaron confirmados los cruces de los Cuartos de Final por el primer ascenso directo a la Primera Nacional:

Ida: 21 de Septiembre.

Vuelta: 28 de Septiembre.

1: CIUDAD DE BOLÍVAR vs. SAN MARTÍN (Formosa) (L)

2: ARGENTINO (Monte Maíz) vs. GIMNASIA (Chivilcoy) (L)

3: SPORTIVO BELGRANO (San Francisco) vs. DEPORTIVO RINCÓN (L)

4: ATLÉTICO RAFAELA vs. OLIMPO (Bahía Blanca) (L)