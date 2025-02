Alvarado confirmó esta tarde la participación de tres divisiones de sus inferiores en el Torneo Infantil de Inferiores que organiza la Asociación de Futbol Argentino organiza para los equipos que integran la Primera Nacional y el Torneo Federal A.

El “Torito”, al igual que Kimberley que había realizado el mismo anuncio la semana previa, dirá presente con las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17 en este certamen que tendrá comienzo en abril. Los próximos días se conocerá el formato de disputa aunque se estima que los clubes serán agrupados por cercanía geográfica y disputarán dos encuentros por mes, uno de visitante donde tendrán que viajar y otro de local.

La posibilidad se da en un momento de crecimiento de las categorías formativas de la institución, que han sabido ser protagonistas en los últimos certámenes de la Liga Marplatense de Futbol. Los juveniles, coordinados por Juan Cruz Nayar y Gustavo Gatti, tendrán la chance de conocer