Un importante operativo realizado en un depósito de chatarra de Mar del Plata terminó con el secuestro de motores vinculados a robos de vehículos, autopartes con irregularidades y más de 500 amortiguadores cuya procedencia será investigada. Como resultado del procedimiento, fue aprehendido el encargado del establecimiento, acusado del delito de encubrimiento.

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La inspección fue llevada adelante por personal de la Comisaría 16ª junto al Perito Verificador Departamental, en cumplimiento de la Ley Provincial N.º 13.564, en un predio ubicado sobre la calle Tetamanti al 2300 dedicado al acopio de chatarra y materiales en desuso.

Durante la recorrida por el terreno, de aproximadamente dos hectáreas, los efectivos encontraron diversos elementos ocultos entre montículos de metales, vehículos compactados, motocicletas prensadas y autopartes acumuladas. Entre los hallazgos más relevantes se detectó un motor de Volkswagen Caddy con pedido de secuestro por hurto automotor desde 2022, un motor de Fiat Cronos requerido en una causa por robo automotor iniciada en 2021 y un motor de Peugeot Partner buscado por una investigación por robo agravado.

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Asimismo, se secuestró un motor cuya numeración identificatoria había sido completamente eliminada y otro perteneciente a una motocicleta Honda 110 que presentaba signos de adulteración, según constató el perito verificador.

Los investigadores también hallaron las chapas patentes de una Ford Ecosport y de una motocicleta Benelli TNT, ambas con pedidos de secuestro vigentes en causas por robo y hurto de vehículos.

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Otro de los hallazgos que llamó la atención de los pesquisas fue el secuestro de 560 amortiguadores para automóviles y motocicletas, cuya procedencia no pudo ser acreditada en el lugar y será objeto de análisis durante la investigación.

Además, en el predio fueron observadas grandes cantidades de autopartes, entre ellas puertas, neumáticos, llantas, ópticas, tableros, cableados, chasis y motores compactados, muchos de los cuales se encontraban mezclados con bloques de vehículos prensados.

Por disposición de la Fiscalía ODEPA, a cargo del fiscal Morán, se ordenó la aprehensión del encargado del establecimiento, un hombre de 37 años, imputado por el delito de encubrimiento. También se secuestró un teléfono celular iPhone 12 Pro Max para ser sometido a peritajes.

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Debido al volumen y al peso de los elementos hallados, especialmente los motores ubicados entre grandes montículos de chatarra compactada, la Justicia dispuso que permanezcan bajo custodia judicial en el mismo predio, con prohibición de venta, traslado o manipulación hasta que concluyan las pericias correspondientes.

La investigación continúa para determinar el origen de las autopartes secuestradas y establecer posibles vínculos con organizaciones dedicadas al robo de vehículos y la comercialización ilegal de repuestos en la provincia de Buenos Aires.