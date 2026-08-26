La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Salud, recordó la importancia de completar los esquemas de vacunación en todas las etapas de la vida como principal herramienta para prevenir enfermedades y evitar complicaciones graves. Las vacunas son gratuitas, forman parte del Calendario Nacional y están disponibles en los 35 Centros de Salud municipales, donde se puede consultar el historial de vacunación y recibir las dosis pendientes sin necesidad de orden médica.

Ads

En ese sentido la directora general de Salud de la Municipalidad, Verónica Palmisciano, analizó en declaraciones a El Marplatense el panorama sanitario local en relación con las coberturas de vacunación, las conductas de la población y el funcionamiento de los dispositivos de atención primaria. En ese sentido, explicó: “En Mar del Plata predomina la postergación” y remarcó que “la vacunación es un acto personal, pero también es un acto solidario”.

Sobre el impacto de los discursos de desconfianza hacia las vacunas, Palmisciano sostuvo que el fenómeno no tuvo la magnitud esperada en el territorio local. “Pensamos que iba a ser mucho más rimbombante y no lo fue”, señaló, al describir el escenario actual de la política sanitaria.

Puede interesarte

Respecto de las dificultades operativas en la vacunación infantil, la funcionaria indicó que muchas demoras responden a cuestiones administrativas y de consentimiento en ámbitos educativos. Explicó que “muchas veces las autorizaciones no vuelven firmadas; no es un no, pero tampoco es un sí, entonces no se puede vacunar al niño”.

En relación con el impacto emocional en los equipos de salud ante enfermedades prevenibles, Palmisciano expresó: “Eso para alguien que trabaja en Salud genera frustración”, al tiempo que destacó la importancia de reforzar la prevención y el acceso efectivo a las vacunas.

Ads

Finalmente, instó a la población a concurrir a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) para revisar y completar esquemas de inmunización, y subrayó la implementación de herramientas como la telemedicina para reducir barreras de acceso y fortalecer el primer nivel de atención.

Ads