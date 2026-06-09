La pesca atraviesa un momento complejo y los últimos números oficiales reflejan la magnitud del problema. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la actividad pesquera registró en abril una caída interanual del 23,1%, un dato que genera especial preocupación en Mar del Plata, principal puerto pesquero de la Argentina.

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El retroceso impacta sobre una actividad clave para la economía local, que involucra no solo a la flota pesquera sino también a plantas procesadoras, frigoríficos, transportistas, astilleros, proveedores y trabajadores vinculados a toda la cadena productiva.

El informe oficial mostró una importante disminución en la producción respecto del mismo mes de 2025 y confirma las dificultades que el sector viene manifestando desde hace tiempo. Empresarios y referentes de la actividad vienen advirtiendo sobre el incremento de costos operativos, la pérdida de competitividad y las complicaciones que afectan la rentabilidad de distintas pesquerías.

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En una ciudad donde la actividad portuaria representa una fuente fundamental de empleo y generación de divisas, los números son observados con preocupación. La pesca es uno de los motores históricos de la ciudad y cualquier caída sostenida repercute de manera directa sobre cientos de empresas y miles de familias.

La situación se produce además en un contexto de incertidumbre para distintos segmentos de la industria, que buscan recuperar niveles de actividad mientras enfrentan desafíos vinculados a los costos de producción y a las condiciones del mercado.

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Si bien algunos productos continúan encontrando demanda en el exterior, los indicadores de producción reflejan una menor dinámica del sector durante los primeros meses del año. Por eso, el resultado difundido por el INDEC es seguido de cerca tanto por empresarios como por trabajadores, que esperan señales de recuperación para una de las actividades más emblemáticas de Mar del Plata.

El dato conocido este lunes vuelve a poner sobre la mesa la situación de una industria estratégica para la ciudad, cuyo desempeño resulta determinante para buena parte de la economía regional.

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