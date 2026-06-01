La entidad financiera renovó así su alianza estratégica con el campo argentino luego de un 2025 récord en materia de financiamiento al sector agroindustrial. Según datos difundidos por el banco, durante el último año alcanzó desembolsos por el equivalente a 6.500 millones de dólares, consolidando su liderazgo en asistencia crediticia para la producción. Además, una de cada tres máquinas agrícolas de fabricación nacional comercializadas en ese período fue financiada por la institución.

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De cara a la nueva edición, el banco anticipó una propuesta comercial especialmente diseñada para la muestra, con herramientas financieras orientadas a productores, fabricantes y empresas vinculadas al agro. La iniciativa incluirá líneas de crédito competitivas, acuerdos con fabricantes, concesionarias y gobiernos provinciales para facilitar el acceso a maquinaria agrícola, insumos y bienes de capital.

Desde la organización destacaron que la continuidad del vínculo reafirma el rol estratégico que tiene AgroActiva como punto de encuentro del sector productivo y espacio clave para el desarrollo de negocios, innovación y tecnología aplicada al campo.

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Con esta nueva participación, el Banco Nación ratifica su apuesta por el desarrollo productivo federal y su acompañamiento sostenido a uno de los motores centrales de la economía argentina. En ese marco, AgroActiva 2026 buscará volver a posicionarse como una vidriera clave para la inversión, el financiamiento y el crecimiento del agro nacional.

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