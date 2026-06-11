El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que concurrirá en julio al Senado para presentar su informe de gestión, en medio de fuertes reclamos de la oposición, el PRO y la vicepresidente Victoria Villarruel, quienes exigen que lo haga durante este mes tras no haber asistido desde que asumió en noviembre de 2025.

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“Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno”, expresó Adorni, en un contexto de creciente presión política.

El reclamo por su presencia fue impulsado por el interbloque peronista que conduce José Mayans y por el PRO, encabezado por Martín Goerling, que cuestionó la demora. Desde ese espacio señalaron que “lo de Manuel Adorni es una falta grave” y advirtieron que no hay justificación para haber ocultado información.

La controversia se profundizó luego de que el funcionario reconociera en su declaración jurada haber tenido ahorros no declarados por unos 500.000 dólares. A partir de ese episodio, Villarruel reclamó formalmente que se presente en junio, en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional, y convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para definir la fecha de su exposición.

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“El jefe de Gabinete de ministros debe ponerse a disposición de las cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos una vez al mes”, sostuvo la vicepresidente, al remarcar que Adorni no cumple con ese requisito desde su asunción.

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En paralelo, la oposición en la Cámara de Diputados solicitó una sesión especial para el 23 de junio a las 14:00 con el objetivo de tratar pedidos de informes, avanzar con la interpelación del funcionario e incluso impulsar una moción de censura. La iniciativa fue promovida por bloques como Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y sectores de Provincias Unidas.

Desde Unión por la Patria afirmaron que “Adorni le mintió en la cara a los argentinos” y consideraron urgente la aplicación del artículo 101. En la misma línea, el diputado Esteban Paulón sostuvo que “no hay más excusas posibles”, mientras que Pablo Juliano calificó la fecha de la sesión como “el día de la revelación”.

La situación judicial también suma tensión. La causa por presunto enriquecimiento ilícito está a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes analizan la evolución patrimonial del funcionario y posibles inconsistencias en su declaración.

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Según los datos difundidos, el patrimonio de Adorni pasó de $662,6 millones a $944,5 millones en un año, con propiedades inmobiliarias, ahorros en dólares y nuevas deudas hipotecarias. También declaró ingresos no gravados, herencias y gastos personales significativos.

El caso generó además tensiones dentro del oficialismo. Incluso la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tomó distancia y calificó el episodio como una “omisión ética grave”.

Con información de Noticias Argentinas