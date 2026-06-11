El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, detalló los alcances del acuerdo logrado entre el Gobierno nacional y las universidades, además de cuestionar el uso político de las movilizaciones. “Como todo acuerdo implica que todas las partes ceden”, reconoció.

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En diálogo con Radio Mitre, el funcionario aclaró que la propuesta final no difiere sustancialmente de lo que el Ejecutivo ya manejaba a principios de año: “Nosotros más o menos es lo mismo que teníamos propuesto en febrero cuando presentamos un proyecto de ley alternativa”. En ese sentido, remarcó que el margen de negociación estuvo condicionado por la rigidez macroeconómica, señalando que “tampoco es que podíamos ir mucho más allá de lo que permite no poner en riesgo el superávit fiscal”.

Por otra parte, el subsecretario fue categórico al negar que las universidades estuvieran desfinanciadas: “Nunca lo estuvieron porque insisto, esto es lo que estaba previsto desde febrero”.

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Álvarez atribuyó la escalada del conflicto a una estrategia deliberada de los sectores que manejan las casas de estudio. Según su visión, “ellos por razones políticas siempre optan por el conflicto y la movilización en una creencia bastante extendida”. Al respecto, caracterizó políticamente a la dirigencia del sector: “Pensemos que ellos tienen una conducción que está muy tirada ideológicamente hacia la izquierda, piensan que la movilización popular es lo que tiene que gobernar”.

El funcionario cuestionó la idea de que la presión callejera deba determinar las decisiones del Poder Ejecutivo. Expresó que el pensamiento de la conducción universitaria se basa en que “con un millón de personas en la calle, eso va a generar que cambie la situación política de la representación”. Frente a esto, contrapuso la postura de la gestión actual: “Yo lo que creo y lo que creemos en el Gobierno es que la democracia consiste en votar y generar representantes a partir del voto, así que la movilización es un derecho legítimo, pero de ahí a producir un cambio político lo veo muy difícil”.

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Si bien desde las universidades adjudicaron el acuerdo a la movilización, Alvarez minimizó el argumento señalando que “la gente puede creer lo que quiera, es un país libre”.

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El subsecretario detalló la recomposición económica acordada y destacó que “en todo el 2026 va a haber un aumento en todos los salarios de docente y no docente desde el 24.33%”, precisando que se otorgará un “21.33% ahora en junio y otro 3% en octubre”.

A este esquema se le suma una compensación por la herencia económica recibida: “Además de un 7% que es recupero del desastre que nos dejó el gobierno anterior en términos inflacionarios, ese desastre empezamos nosotros ahora a tener que recuperarlo, lo cual también estaba previsto”.

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Asimismo, confirmó un incremento del “20% en aumento de gastos de funcionamiento en todo lo que es 2026” y un “50% de aumento en las becas Belgrano”, a las cuales ponderó como el mejor sistema de asistencia debido a que posee “una exigencia de rendimiento académico”.