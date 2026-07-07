La investigación por el trágico accidente ocurrido en la zona del Skate Park tendrá este miércoles un avance clave con la realización de la pericia mecánica sobre el colectivo involucrado. La medida comenzará a las 10 y contará con la participación de un perito de parte propuesto por las familias de las víctimas.

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En diálogo con El Marplatense, el abogado querellante Maximiliano Orsini, representante de las víctimas, explicó que el estudio había comenzado el pasado 24 de junio, pero fue suspendido debido a que las familias no habían sido notificadas con la antelación suficiente para ejercer el control de la prueba.

"Este miércoles desde las 10 de la mañana se va a realizar la pericia mecánica", confirmó el letrado, quien recordó que solicitaron la interrupción de la medida para garantizar la participación de un especialista designado por la querella.

En ese sentido, indicó que intervendrá el licenciado Gustavo Holman, especialista en accidentología vial, y destacó que el análisis permitirá comenzar a esclarecer qué ocurrió con la unidad el día del siniestro.

Según explicó Orsini, la pericia buscará determinar si el colectivo presentaba alguna falla técnica, dónde se habría originado y si el desperfecto estuvo relacionado con el sistema de frenos, la dirección u otro componente mecánico.

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Posteriormente, se llevará adelante una pericia accidentológica que reconstruirá la trayectoria del colectivo, la velocidad a la que circulaba antes del impacto y la velocidad con la que ingresó al sector del Skate Park.

El abogado señaló que para las familias también resulta fundamental conocer si el conductor respetó una velocidad prudencial al ingresar al lugar y si al momento del hecho utilizaba su teléfono celular. Sobre este último punto, indicó que la Justicia ya solicitó informes a las compañías telefónicas correspondientes.

Asimismo, Orsini cuestionó las versiones que surgieron tras el siniestro y que atribuían el hecho a una presunta falla mecánica. "Las familias entienden que se han barajado ciertas hipótesis que no se correspondían con una prueba objetiva", sostuvo, y remarcó que hasta el momento ninguna pericia incorporada a la causa confirmó que la tragedia se haya originado por la rotura de la dirección u otro desperfecto del colectivo.

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El accidente ocurrió sobre el boulevard Patricio Peralta Ramos, cuando un colectivo se desvió de su recorrido, subió a la vereda y embistió a varias personas que se encontraban en la zona del Skate Park. El hecho provocó la muerte de una joven de 18 años (Guadalupe) y dejó varios heridos.

En las últimas horas, dos de las pacientes internadas recibieron el alta médica, mientras que un joven de 19 años permanece internado en terapia intensiva con evolución favorable, aunque su estado continúa siendo grave. La investigación busca ahora determinar con precisión qué originó la tragedia y establecer las responsabilidades correspondientes.