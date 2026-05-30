La Secretaría de Educación, informó que el Programa Educativo Barrial (PEBa) presentó la oferta de talleres virtuales y presenciales que se desarrollarán durante junio, con inscripción online desde la próxima semana y propuestas en distintas sedes del distrito.

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La oferta virtual incluye los talleres de Administración para Emprendedores, Fabricación de Muebles y creación de puff, Cómo trabajar oportunidades para tu emprendimiento, Modelado de una cazuela en arcilla y Herramientas digitales para la vida cotidiana.

Las personas interesadas podrán acceder a la información detallada de cada actividad y completar los formularios de preinscripción a través del sitio www.bit.ly/peba2026.

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Por otra parte, en la modalidad presencial y de corta duración, se dictarán cursos de Manipulación de Alimentos en barrio Las Canteras (Libertad y Las Américas), Peinado en Las Canteras, Fotografía en Santa Celina, Velas en Termas Huinco, Manicura en Pueyrredon y Encuadernación en Las Dalias.

Desde el área de Educación indicaron que las sedes, fechas de inicio y horarios de cada curso estarán disponibles en el mismo enlace, dentro de la web oficial del Municipio.

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