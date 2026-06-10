Al cumplirse un año de la confirmación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a expresar su respaldo a la exmandataria y calificó el fallo como “una enorme infamia”.

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A través de una publicación en sus redes sociales, Kicillof sostuvo que la sentencia fue impulsada por “sectores del Poder Judicial tan alejados de la Justicia como cercanos al poder real” y afirmó que la ex presidenta fue víctima de una “larguísima persecución” que derivó en una condena “arbitraria y desprovista de pruebas”.

La Corte Suprema había dejado firme el 10 de junio de 2025 la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz, cerrando uno de los expedientes judiciales más relevantes de la historia reciente del país.

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En su mensaje, el mandatario bonaerense cuestionó además los fundamentos de la sentencia y aseguró que Cristina Kirchner fue responsabilizada por decisiones que no correspondían a sus funciones directas. También vinculó la situación judicial de la ex presidenta con el intento de asesinato que sufrió en septiembre de 2022 y reclamó avances para determinar quiénes estuvieron detrás de aquel ataque.

Kicillof afirmó que los sectores que promovieron la condena son los mismos que respaldan un modelo económico que, según expresó, “destruye la industria nacional, pulveriza salarios y jubilaciones, recorta derechos sociales y laborales y concentra la riqueza en cada vez menos manos”.

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“A un año de aquel fallo, ratificamos lo que verdaderamente no se puede no saber: Cristina es inocente y continúa injustamente detenida”, manifestó el gobernador.

La causa Vialidad sigue siendo uno de los principales puntos de confrontación entre el kirchnerismo y el gobierno nacional. En ese marco, el reclamo por la libertad de Cristina Kirchner continúa ocupando un lugar central dentro de La Cámpora y otros sectores del peronismo.

Fuente: Dib

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