Con 65.342 especies registradas, la UICN consolidó uno de los relevamientos más completos de la historia sobre biodiversidad global. El número incluye mamíferos, aves, reptiles, plantas y microorganismos evaluados en distintos niveles de amenaza, desde “preocupación menor” hasta “peligro crítico”. Este volumen de datos permitió identificar patrones de riesgo, zonas de vulnerabilidad y tendencias que hoy guían políticas ambientales en todo el mundo. La cifra simboliza la escala del desafío: conocer para proteger.

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