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65342
La cifra corresponde al hito alcanzado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que logró catalogar más de 65 mil especies en su Lista Roja, un inventario clave para medir el estado de conservación del planeta.
Con 65.342 especies registradas, la UICN consolidó uno de los relevamientos más completos de la historia sobre biodiversidad global. El número incluye mamíferos, aves, reptiles, plantas y microorganismos evaluados en distintos niveles de amenaza, desde “preocupación menor” hasta “peligro crítico”. Este volumen de datos permitió identificar patrones de riesgo, zonas de vulnerabilidad y tendencias que hoy guían políticas ambientales en todo el mundo. La cifra simboliza la escala del desafío: conocer para proteger.