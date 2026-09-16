En su período de actividad, los Beatles publicaron 13 discos oficiales de estudio, desde Please Please Me hasta Let It Be. La lista incluye hitos como Rubber Soul, Revolver, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band y The White Album, cada uno marcando una etapa distinta en la evolución creativa del grupo. La cifra sintetiza una producción intensa y transformadora que, en menos de una década, cambió para siempre la historia del rock y la cultura global.

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