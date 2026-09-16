En apenas 500 días, la NASA aceleró uno de los proyectos más ambiciosos de la humanidad: llevar al ser humano a la Luna. Entre 1968 y 1969, ingenieros, astronautas y equipos científicos trabajaron sin descanso para resolver problemas técnicos inéditos, desarrollar nuevas tecnologías y entrenar a la tripulación del Apolo 11. Ese período condensó decisiones críticas, pruebas de riesgo y avances que hoy siguen siendo referencia en la industria aeroespacial. La cifra simboliza la velocidad y la determinación con la que se concretó un sueño que parecía imposible.

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