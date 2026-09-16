Las 20.000 leguas representan la distancia simbólica que recorre el Nautilus bajo los océanos, guiado por el enigmático capitán Nemo. Aunque la medida no describe un trayecto lineal, sino la profundidad acumulada del viaje, el número se convirtió en sinónimo de exploración extrema y de mundos ocultos bajo la superficie. Publicada en 1870, la novela anticipó conceptos como los submarinos modernos, la energía eléctrica y la vida autosuficiente en ambientes hostiles. La cifra sintetiza la magnitud de una aventura que sigue fascinando a lectores de todo el mundo.

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