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1643
La cifra corresponde al conjunto de manuscritos encontrados en 2024 dentro de un antiguo archivo parroquial del norte argentino. El material aporta detalles inéditos sobre la vida cotidiana, la economía y los conflictos políticos del siglo XVII.
El descubrimiento de 1.643 documentos sorprendió a historiadores y archivistas: se trata de actas, cartas, inventarios y registros civiles fechados entre 1640 y 1690, conservados de manera accidental en una estructura que permaneció cerrada por más de tres siglos. El material revela cómo se organizaban las comunidades indígenas y criollas, qué bienes circulaban en la región y cómo se resolvían disputas locales en tiempos de dominio español. La cifra simboliza un tesoro documental que permite iluminar un período del que existían pocas fuentes directas.