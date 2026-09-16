El descubrimiento de 1.643 documentos sorprendió a historiadores y archivistas: se trata de actas, cartas, inventarios y registros civiles fechados entre 1640 y 1690, conservados de manera accidental en una estructura que permaneció cerrada por más de tres siglos. El material revela cómo se organizaban las comunidades indígenas y criollas, qué bienes circulaban en la región y cómo se resolvían disputas locales en tiempos de dominio español. La cifra simboliza un tesoro documental que permite iluminar un período del que existían pocas fuentes directas.

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