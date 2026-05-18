Zeballos quedó a un paso del título en Roma y sigue cerca de la cima del ranking
Horacio Zeballos y Marcel Granollers estuvieron muy cerca de conquistar el Masters 1000 de Roma
La dupla conformada por el marplatense Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers termino cayendo en la final del dobles masculino frente a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori por 7-6 (8), 6-7 (3) y 10-3.
Con este triunfo, Bolelli y Vavassori se transformaron en la primera dupla italiana en conquistar el dobles masculino del Masters de Roma en 66 años.
El partido fue muy equilibrado y se extendió por más de dos horas, con dos sets definidos por detalles mínimos. La dupla hispano-argentina logró reaccionar en el segundo parcial para llevar la definición al super tie-break, aunque allí los locales fueron más efectivos y terminaron quedándose con el trofeo.
A pesar de la derrota, Zeballos volvió a demostrar un gran nivel en el circuito y quedó muy cerca de recuperar el número uno del ranking mundial de dobles. El marplatense aparece segundo en la clasificación en vivo, detrás del británico Neal Skupski.
Ahora, Zeballos y Granollers pondrán la mira en Roland Garros, donde buscarán volver a pelear por un título de Grand Slam.
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