La dupla conformada por el marplatense Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers termino cayendo en la final del dobles masculino frente a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori por 7-6 (8), 6-7 (3) y 10-3.

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Con este triunfo, Bolelli y Vavassori se transformaron en la primera dupla italiana en conquistar el dobles masculino del Masters de Roma en 66 años.

El partido fue muy equilibrado y se extendió por más de dos horas, con dos sets definidos por detalles mínimos. La dupla hispano-argentina logró reaccionar en el segundo parcial para llevar la definición al super tie-break, aunque allí los locales fueron más efectivos y terminaron quedándose con el trofeo.

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A pesar de la derrota, Zeballos volvió a demostrar un gran nivel en el circuito y quedó muy cerca de recuperar el número uno del ranking mundial de dobles. El marplatense aparece segundo en la clasificación en vivo, detrás del británico Neal Skupski.

Ahora, Zeballos y Granollers pondrán la mira en Roland Garros, donde buscarán volver a pelear por un título de Grand Slam.

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Vavassori/Bolelli defeat Granollers/Zeballos 7-6(8) 6-7(3) 10-3 to become the first Italian pair to win the Rome men’s doubles title in 66 years!#IBI26 pic.twitter.com/QGi6WI67RQ — Tennis TV (@TennisTV) May 17, 2026