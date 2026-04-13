Tras el éxito de El encargado, la historia del particular universo creado por Mariano Cohn y Gastón Duprat sigue expandiéndose con una nueva producción derivada. Se trata de Zambrano, una serie que pone en el centro a Matías Zambrano, el abogado interpretado por Gabriel Goity, un personaje que ya había llamado la atención dentro de la ficción original.

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La plataforma Disney+ confirmó que este spin-off ya comenzó su rodaje y que buscará ofrecer un enfoque distinto, más oscuro e introspectivo. A diferencia de la serie protagonizada por Guillermo Francella, centrada en la vida dentro de un edificio, esta nueva historia se mete de lleno en el mundo judicial y en las contradicciones personales de su protagonista.

Zambrano será presentado como un abogado exitoso en lo profesional, pero con serios conflictos en su vida privada. A partir de ese contraste, la trama explorará las tensiones, las decisiones polémicas y los grises del sistema judicial argentino, manteniendo el tono ácido y crítico que caracterizó a la producción original.

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El proyecto cuenta con el respaldo del mismo equipo creativo y suma a Francella como productor ejecutivo, lo que refuerza la continuidad del universo narrativo. Además, forma parte de una estrategia más amplia de la plataforma para apostar por contenidos locales y expandir historias que ya demostraron tener gran impacto en el público.

Aunque todavía no hay una fecha confirmada del estreno del film bajo la producción de Pampa Films, la serie ya genera expectativa como una propuesta que buscará profundizar en uno de los personajes más complejos de El encargado, con un tono más sombrío y provocador.

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