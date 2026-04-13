Puma Goity

Zambrano, la nueva apuesta que expande el universo de El encargado
Gabriel Goity lidera la historia con un abogado brillante y lleno de contradicciones, en una trama más oscura que se adentra en el mundo judicial argentino.
Gabriel Goity lidera la historia con un abogado brillante y lleno de contradicciones, en una trama más oscura que se adentra en el mundo judicial argentino.
Los tres protagonistas se reunieron antes de compartir el escenario del teatro ubicado en Santiago del Estero 1744.
Además de las siete nominaciones que obtuvo Cyrano, se llevó el Estrella de Mar de Oro por su trabajo en el clásico teatral de 1897.