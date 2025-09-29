El Teatro Tronador BNA de Mar del Plata anunció una programación de lujo con Abel Pintos, Gabriel “Puma” Goity, Julio Chávez, Pompeyo Audivert, César “Banana” Pueyrredón y Los Macocos. La temporada 2025/2026 promete ser inolvidable, con una grilla que combina música, teatro, humor y grandes figuras de la escena nacional. Una propuesta diversa y de excelencia que reafirma al espacio como catedral cultural de la ciudad.

Ads

En principio, el artista número uno, Abel Pintos, regresará a Mar del Plata para celebrar sus 30 años de carrera con un show que marcará un nuevo hito en su carrera, al mismo tiempo que Cyrano llega en una versión que tendrá como protagonista a Gabriel Goity y contará con la participación de actores marplatenses, integrando el talento local en una producción de gran nivel.

Además, se presentará La Ballena, que con una interpretación conmovedora de Julio Chávez, narra la historia de un hombre que busca redención y conexión. Una pieza de gran profundidad emocional que promete ser uno de los grandes acontecimientos de la temporada.

Ads

Puede interesarte

Por otro lado, también se podrá disfrutar de Habitación Macbeth, protagonizada por Pompeyo Audivert, que es una poderosa adaptación contemporánea de la tragedia shakesperiana que invita a sumergirse en la mente del general escocés con una puesta innovadora e impactante.

Otra de las interesantes propuestas que ofrece el Tronador es La llamada. Liderada por “Banana” Pueyrredón, es un musical contemporáneo, creado por Javier Ambrossi y Javier Calvo, que combina humor, emoción, espiritualidad y música. Entre momentos de comedia, tensión y revelación, la obra explora temas como el paso hacia la adultez, la amistad, el amor, la libertad interior y la búsqueda de sentido.

Ads

Por último, la banda de teatro Los Macocos, conformada por Daniel Casablanca, Martín Salazar, Gabriel Wolf y Marcelo Xicarts, celebrará sus cuatro décadas de trayectoria con el estreno de su nuevo espectáculo. Entre el humor, el biodrama y el

“viudrama”, repasarán su historia y la de la escena teatral argentina.

Ubicado en el corazón de Mar del Plata, en Santiago del Estero al 1746, el Teatro Tronador BNA se ha consolidado como un espacio cultural de referencia, ofreciendo producciones de excelencia artística y una programación que combina figuras consagradas con talentos locales