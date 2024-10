Luego de que se agotaran todos los tickets para el ensayo general abierto al público de Cyrano, que se realizará el miércoles en el Teatro Tronador, el director de la obra, Willy Landin, reveló lo que se encontrarán los privilegiados espectadores de la nueva versión del clásico de Edmond Rostand. Además, definió a a la obra como “una buena película de domingo a la tarde”, que tiene “acción, amor y aventura”.

En el ensayo general, los presentes podrán vivir de cerca cómo se prepara la gran obra de la temporada. Escrita por Edmond Rostand, es un clásico que ha conquistado corazones a lo largo de los años, y su regreso al escenario promete emocionar al público marplatense, el 10, 11 y 12 de octubre.

“En las primeras reuniones decíamos que a la gente se le iba a hacer larga y que no iba a aguantar sin usar el celular, pero Cyrano funciona con eso. Conecta con cosas a las que llamamos obras universales, que tocan un punto que es anecdótico. Es una historia sobre la búsqueda de un amor y una dificultad, pero todos tenemos nuestra nariz, esa parte por la que nos parece que no vamos a ser aceptados. Eso es simbólico, pero a cada uno le resuena el hecho de sentir que ama a alguien y no lo puede expresar porque va a ser rechazado. La obra demuestra que Cyrano, si abre su corazón y se expresa hacia esa persona, ella va a terminar enamorada de él y no de la imagen”, sostuvo Landin en diálogo con “Los datos del día” de Mitre (FM 103.7).

En este sentido, definió a la obra como “una buena película de domingo a la tarde”, que tiene “acción, amor y aventura”. No obstante, remarcó que la “magia” de este clásico es que Cyrano “es un gran espadachín con la espada y con la lengua, donde su lengua es aún más filosa que su espada”.

Y además, señaló que la obra “es maravillosa y como de orfebrería”, debido a que Edmond Rostand hizo un trabajo “increíble, mágico y profundo”. En ese punto, añadió que lo maraviloso es que el autor, a pesar de tratarse de 1897, “volvió a una cosa de batirse a duelo” y fue “a contracorriente”.

En tanto, explicó: “No es que la obra está ambientada en la NASA ni que andan en skate, sino que es el Cyrano auténtico. La modernidad está en ir a lo esencial de la obra, que sea fluida, haya un balance y fundamentalmente a los esfuerzos de los teatros San Martín y Tronador para poner una producción que requiere cinco actos diferentes, y de una enorme escenografía y numerosos vestuarios”.

Por otro lado, el director comentó que en el proyecto buscó que el hall del teatro también esté ambientado, para que los espectadores “no solo vayan a ver una obra, sino que sean los protagonistas y escriban su propia historia”. El objetivo es que las personas escriban una carta de amor en el teatro, sea para una pareja o un familiar, y luego se la entreguen a su destinatario.

“En el primer acto, a mi entender, lo interesante es que él llega a un teatro en el que hay un actor pretencioso que actúa mal. Y se queja de que eso no es arte. Pero no sube al escenario, sino que representa desde la sala. Entonces, te diría que el mensaje es que el arte no siempre está arriba del escenario o donde uno cree que está. La obra es muy rica en el sentido de que es ´como en espejo´, ya que hay situaciones del primer acto que se revierten en el último. Hay muchas cosas simbológicas, inclusive en las palabras que elegimos para la traducción”, concluyó Landin, a escasos días de su estreno.