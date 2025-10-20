Gabriel “Puma” Goity habló en el programa Pasa Montagna con @pablomontagna en Radio Rivadavia AM 630 y dejó fuertes declaraciones sobre la realidad del teatro argentino, la nueva generación de actores y la cultura del trabajo en el medio artístico.

El actor se encuentra de gira con Cyrano, la obra que protagoniza y que ya fue vista por más de 200 mil espectadores, y destacó la importancia de mantener el compromiso con el público y con la profesión. Durante la entrevista, Goity cuestionó la actitud de ciertos actores jóvenes que, según él, no valoran las oportunidades laborales. “Me da vergüenza ajena cuando dicen que no quieren trabajar, sos un estúpido”, lanzó con contundencia, marcando su postura frente a lo que considera una falta de compromiso. Además, remarcó que el teatro requiere pasión, disciplina y respeto por la industria: “Hay que salir a laburar por vos y por todo el laburo que le das a la gente.

Si Francella dice que quiere hacer un proyecto, labura un montón de gente, hay que tener respeto”. Orgulloso del éxito de Cyrano, aseguró que se trata de una obra que lo marcó desde joven: “Todo el mundo sabía que el Cyrano era mi obra. Empecé a estudiar teatro por culpa de Cyrano”. También valoró el apoyo del público a las grandes producciones teatrales: “El público agradece ver grandes obras, con muchos actores, escenografía y vestuario”. Goity defendió la importancia del trabajo sostenido y la vocación: “Lo que te gusta hacelo con pasión 24/7” y señaló que no volvería a hacer formatos humorísticos del pasado porque los tiempos cambiaron: “Yo no haría hoy otra vez Poné a Francella, fue hace 20 años”. Con su estilo frontal, el actor dejó en claro su postura sobre el presente del teatro y el valor del esfuerzo en una industria que, según él, no admite impostores ni falta de compromiso.

