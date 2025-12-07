Este viernes Visionshow dialogó con Gabriel “Puma” Goity, que se mostró feliz con el estreno de una nueva temporada en Mar del Plata y adelantó detalles de “Cyrano”, la obra que abre la programación del Teatro Tronador BNA+ este domingo 7 de diciembre a las 19.



Durante la presentación de la temporada 2026, Goity, Daniel Miglioranza y Ricky Pashkus compartieron cómo se preparan para un verano que promete ser inolvidable en el Tronador, con espectáculos como Cyrano, La ballena, Habitación Macbeth, La llamada, Los Macocos, La Granja de Zenón y Edipo en Ezeiza. Una propuesta variada que vuelve a posicionar al teatro como un punto cultural clave en la ciudad.

https://www.instagram.com/p/DR5xxlzjsc7/

