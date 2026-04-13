Una mujer de 90 años fue víctima de un brutal asalto durante la madrugada del domingo, cuando delincuentes ingresaron a su vivienda, sin forzar la puerta, la maniataron y le robaron dinero, tarjetas y joyas. El hecho ocurrió en Güemes y O'Higgins, en una vivienda que se ubica en un mismo lote que la de su hijo, quien relató los momentos de tensión que se vivieron.

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Según su testimonio, los ladrones entraron cerca de las 2:15 de la madrugada y permanecieron en el lugar durante unos 40 minutos. “No hicieron ruido, no los escuchó nadie. En las cámaras del barrio no se ve que hayan entrado por el frente, así que creemos que fue por una medianera”, explicó.

El hijo de la víctima detalló que se enteró de lo ocurrido recién a la mañana siguiente, cuando una persona que asiste a su madre llegó a la vivienda y notó que algo no estaba bien. “La casa estaba toda revuelta, no podíamos entrar. Yo tenía una copia de las llaves, entramos y la encontré maniatada”, contó.

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Además del robo de dinero, tarjetas y anillos de oro, lo más alarmante fue el nivel de violencia ejercido. En un momento, los delincuentes intentaron asfixiar a la mujer con una almohada. Sin embargo, en un acto reflejo, la víctima mordió a uno de los agresores y logró frenar la situación.

“Cuando le sacaron la almohada, les dijo algo así como que ya estaban cometiendo un delito grave y que no se cargaran a un muerto. Parece que eso los hizo reaccionar y se calmaron”, relató su hijo.

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Tras el hecho, intervino la policía y una ambulancia asistió a la mujer, que afortunadamente no sufrió heridas de gravedad. La investigación continúa para dar con los responsables.

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