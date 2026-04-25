La vicepresidente Victoria Villarruel afirmó a través de un mensaje en la red social X, que “los kelpers son ingleses que viven en territorio argentino”, y sostuvo que la discusión por la soberanía de las Islas Malvinas “debe ser entre estados”.

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En ese marco, la titular del Senado remarcó que “los kelpers no son parte de la discusión” y agregó: “El Reino Unido debe discutir bilateralmente con Argentina”.

Las declaraciones se produjeron en medio de un renovado debate sobre la cuestión Malvinas, con intervenciones del presidente Javier Milei, el canciller Pablo Quirno y versiones sobre un supuesto respaldo del gobierno de Donald Trump al reclamo argentino.

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Durante el intercambio en redes sociales, y ante el comentario de un usuario que sostuvo que “los malvinenses son argentinos”, Villarruel respondió: “Si se sienten ingleses que vuelvan a los miles de kilómetros donde está su país”.

Por su parte, desde el Reino Unido sus autoridades reiteraron que las islas “son británicas”, mientras que el Gobierno argentino mantiene su posición de que la autodeterminación no resulta aplicable en este caso, al considerar que se trata de una población implantada tras la ocupación de 1833.

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Fuente: con información de Noticias Argentinas