La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar diferencias con integrantes del Gobierno nacional y lanzó una dura crítica contra Manuel Adorni a raíz de las explicaciones brindadas por el funcionario sobre su patrimonio y la presentación de su declaración jurada.

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Todo ocurrió en redes sociales, cuando un usuario le preguntó directamente: “¿Vicky le creés a Adorni?”. La respuesta de la titular del Senado fue contundente: “No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”.

El mensaje se conoció luego de que Adorni difundiera detalles de su declaración jurada patrimonial, en la que informó bienes, ahorros en dólares y movimientos financieros que generaron repercusiones en el ámbito político.

En sus declaraciones públicas, el funcionario explicó que parte de los fondos corresponden a ahorros acumulados fuera del sistema bancario y sostuvo que “ahorramos en negro como todos los argentinos”, una frase que despertó cuestionamientos y abrió un fuerte debate.

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Adorni también afirmó que una porción importante del crecimiento patrimonial familiar estuvo vinculada a inversiones en criptomonedas y aseguró haber obtenido ganancias cercanas a los 300 mil dólares mediante operaciones con Bitcoin.

Las explicaciones brindadas por el funcionario fueron cuestionadas por distintos sectores políticos y la respuesta de Villarruel sumó un nuevo episodio a las diferencias que en los últimos meses quedaron expuestas dentro de La Libertad Avanza.

La vicepresidenta ya había manifestado desacuerdos con integrantes del entorno presidencial en otras oportunidades, por lo que sus declaraciones fueron interpretadas como una nueva señal de distanciamiento respecto de uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei.

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