Adorni presentó una declaración jurada rectificativa y atribuyó parte de su patrimonio a inversiones en Bitcoin
El jefe de Gabinete informó ganancias por más de USD 300.000 obtenidas con criptomonedas y corrigió presentaciones patrimoniales e impositivas realizadas desde 2020.
Manuel Adorni, presentó ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) una serie de declaraciones juradas rectificativas que modifican la composición de su patrimonio y el de su esposa, Bettina Angeletti.
La presentación se produjo en el marco de las investigaciones judiciales que analizan la evolución patrimonial del funcionario y contempla correcciones sobre declaraciones realizadas desde 2020.
Según la documentación difundida por el entorno de Adorni, una parte sustancial de los activos incorporados corresponde a inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018. De acuerdo con esa explicación, una inversión inicial cercana a los USD 200.000 habría generado ganancias que elevaron el monto declarado a unos USD 513.000, incluyendo más de USD 300.000 de rentabilidad.
Las rectificaciones también incorporan ingresos provenientes de herencias familiares, entre ellos la venta de una propiedad en La Plata y de un lote en Daireaux, operaciones que, según la reconstrucción patrimonial presentada, le reportaron cerca de USD 79.000.
Además, se introdujeron modificaciones vinculadas a operaciones inmobiliarias realizadas durante 2025, como la compra de una vivienda en el country Indio Cuá y un departamento en el barrio porteño de Caballito. La nueva documentación detalla el financiamiento utilizado para esas adquisiciones y las posteriores remodelaciones efectuadas en ambos inmuebles.
Desde la Jefatura de Gabinete sostuvieron que todos los bienes e inversiones incorporados en la presentación tienen origen previo al ingreso de Adorni a la función pública, ocurrido en diciembre de 2023, cuando asumió como secretario de Comunicación y Medios.
La revisión también alcanzó las declaraciones impositivas presentadas ante ARCA. Según indicaron fuentes oficiales, el funcionario regularizará las obligaciones tributarias que surjan a partir de las correcciones realizadas.
La documentación será ahora analizada por los organismos de control y por la Justicia, que investiga si existieron inconsistencias entre el patrimonio declarado y la evolución económica del funcionario y su grupo familiar.
Fuente: Infobae