El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este jueves la inflación de mayo, en un contexto marcado por las expectativas de una nueva desaceleración del índice de precios. Luego del 2,6% registrado en abril, las proyecciones privadas ubican la variación mensual entre el 2,1% y el 2,5%, mientras que el Gobierno confía en que continúe la tendencia descendente.

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Entre las estimaciones más optimistas aparece la de la Fundación Libertad y Progreso, que calculó una inflación del 2,1% para mayo. De confirmarse, el acumulado anual alcanzaría el 14,7%, mientras que la variación interanual se ubicaría en torno al 33,2%.

En la misma línea, la consultora C&T Asesores Económicos proyectó un incremento del 2,2% para el Gran Buenos Aires, el nivel más bajo desde octubre del año pasado. Según su relevamiento, los rubros que más presionaron sobre los precios fueron salud y alimentos y bebidas.

Dentro de este último segmento se destacaron los aumentos en verduras, con una suba cercana al 27%, mientras que los panificados avanzaron alrededor de un 2,5%. La carne, en tanto, mostró una evolución más moderada y registró incrementos cercanos al 1%.

La proyección más elevada corresponde a Analytica, que estimó una inflación mensual del 2,5%. Aun así, el dato implicaría una desaceleración respecto de abril.

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Desde el Gobierno también observan señales positivas. El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo recientemente que la inflación retomó el sendero descendente luego de la aceleración registrada en marzo y destacó la estabilidad cambiaria y la recuperación de algunos indicadores económicos.

Como antecedente inmediato, esta semana se conoció el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, que marcó una suba del 2,1% en mayo, por debajo del 2,5% registrado en abril.

El dato nacional que difundirá el Indec será seguido de cerca por el mercado, ya que permitirá confirmar si la desaceleración observada en los últimos meses logra consolidarse y sostener la tendencia de baja en la inflación durante el resto del año.

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Fuente: Infobae