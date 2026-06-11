El índice elaborado por JP Morgan retrocedió más de 50 puntos y alcanzó el menor registro de la gestión de Javier Milei. La caída fue acompañada por una fuerte suba de los bonos soberanos en dólares y de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, especialmente las vinculadas al sector bancario.

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La mejora del clima financiero llegó después de que S&P elevara la calificación de la deuda soberana argentina en moneda extranjera de "CCC+/C" a "B-/B", al destacar la consolidación del superávit fiscal, la desaceleración de la inflación y una mayor capacidad del país para afrontar sus compromisos financieros.

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En el mercado cambiario también se observaron movimientos favorables. El dólar oficial retrocedió cinco pesos y se ubicó en $1.455 en las pantallas del Banco Nación, mientras que las cotizaciones financieras mostraron bajas cercanas al 1,5%.

Desde la asunción de Milei, el riesgo país pasó de niveles superiores a los 1.900 puntos a ubicarse por debajo de las 450 unidades. En lo que va de 2026, el indicador acumula una caída cercana al 22%, impulsada por la mejora de las variables macroeconómicas y el fortalecimiento de las reservas del Banco Central.

Los analistas señalan que la reducción del riesgo país es una señal positiva para la economía argentina, ya que mejora las condiciones de financiamiento y acerca la posibilidad de un eventual regreso a los mercados internacionales de crédito.

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Fuente: TN

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