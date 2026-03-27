De acuerdo al pronóstico oficial, la madrugada comenzará con cielo algo nublado y una temperatura cercana a los 12°C. Hacia la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con una leve suba térmica que llevará el registro a los 16°C.

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Por la tarde se espera el momento más templado de la jornada, con una máxima estimada en 23°C y cielo parcialmente nublado, condiciones que se sostendrán también durante la noche, cuando la temperatura descenderá a alrededor de 18°C.

En cuanto al viento, soplará mayormente del norte con une velocidad que oscilará entre los 7 y 22 kilómetros por hora.

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