Durante la mañana se registraron temperaturas cercanas a los 11 y 13 grados, mientras que hacia la tarde se espera el momento más templado de la jornada, con valores que podrían alcanzar los 15°C. El viento soplará de manera leve a moderada, con predominio del sector norte, y no se descartan algunas lloviznas aisladas en sectores puntuales, aunque la probabilidad de precipitaciones se mantiene baja.

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Para la noche se prevé cielo mayormente cubierto y temperaturas en torno a los 12°C, por lo que se recomienda salir con abrigo. La humedad continuará elevada, una característica habitual de esta época del año en la costa atlántica.

De cara al fin de semana, las previsiones indican condiciones similares, con nubosidad variable y temperaturas que se mantendrán dentro de los valores normales para junio.

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