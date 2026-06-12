Viernes fresco, con nubosidad y una tarde algo más templada
La jornada de este viernes en Mar del Plata se presenta con condiciones típicas de junio, cielo mayormente nublado y ambiente fresco durante gran parte del día. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura oscilará entre los 11°C de mínima y los 15°C de máxima, sin fenómenos significativos previstos para las próximas horas.
Durante la mañana se registraron temperaturas cercanas a los 11 y 13 grados, mientras que hacia la tarde se espera el momento más templado de la jornada, con valores que podrían alcanzar los 15°C. El viento soplará de manera leve a moderada, con predominio del sector norte, y no se descartan algunas lloviznas aisladas en sectores puntuales, aunque la probabilidad de precipitaciones se mantiene baja.
Para la noche se prevé cielo mayormente cubierto y temperaturas en torno a los 12°C, por lo que se recomienda salir con abrigo. La humedad continuará elevada, una característica habitual de esta época del año en la costa atlántica.
De cara al fin de semana, las previsiones indican condiciones similares, con nubosidad variable y temperaturas que se mantendrán dentro de los valores normales para junio.