La preocupación por el presente y el futuro de la actividad pesquera volvió a quedar expuesta durante la última reunión del Consejo Federal Pesquero (CFP), donde representantes de cámaras empresarias y armadores independientes reclamaron mayor claridad sobre las políticas que proyecta el Gobierno nacional para el sector.

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En diálogo con El Marplatense, Sebastián Agliano, integrante de la Cámara de Armadores, explicó que durante el encuentro volvieron a plantear los reclamos históricos vinculados al incremento de costos, especialmente el combustible, pero aseguró que la principal inquietud pasa hoy por la falta de definiciones respecto de la administración de los recursos pesqueros.

"Pedimos que clarifiquen las políticas pesqueras públicas, que convoquen a mesas de trabajo y que nos digan qué se piensa hacer con cuestiones clave como la cuantificación del langostino y la merluza", señaló.

Según explicó, la incertidumbre sobre eventuales modificaciones en el esquema de administración de las principales especies genera preocupación entre los empresarios del sector. "Necesitamos saber qué nos va a quedar cuando terminen de armar todo eso, porque con los costos que tenemos y algunas decisiones que se vienen tomando, vamos de mal en peor", advirtió.

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Los planteos quedaron reflejados además en una presentación formal elevada por las cámaras y armadores fresqueros al Consejo Federal Pesquero, donde se declaró la situación de "emergencia" que atraviesa la actividad.

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En el documento, los empresarios sostienen que la pesca fresquera opera actualmente con rentabilidades negativas y afirman que el sector enfrenta un quebranto estructural. Entre los factores señalados aparecen el aumento de los costos laborales, la suba del combustible, la presión impositiva, la carga burocrática y la pérdida de competitividad frente a otros países.

Uno de los puntos más críticos expuestos por los armadores apunta a la falta de transparencia en decisiones estratégicas que afectan al sector. En particular, manifestaron preocupación por una eventual cuotificación del langostino y por los criterios utilizados para la renovación de cuotas de merluza, temas que, según sostienen, avanzan sin suficiente debate dentro del propio Consejo Federal Pesquero.

Asimismo, reclamaron audiencias con el presidente de la Nación y el ministro de Economía, la declaración de la emergencia pesquera, una reducción de la carga tributaria, la eliminación de retenciones a las exportaciones, acceso a créditos para modernización de flota y plantas, y medidas de desregulación que permitan reducir costos operativos.

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Agliano valoró que las autoridades hayan recibido formalmente las notas presentadas durante la reunión, aunque insistió en que el sector necesita respuestas concretas y participación en las discusiones que definirán el futuro de la actividad.

"Lo que pedimos es claridad. Queremos saber hacia dónde va la política pesquera y poder participar de esas discusiones antes de que las decisiones lleguen cerradas", concluyó.

Desde las cámaras advierten que la situación ya excede una coyuntura económica puntual y sostienen que, sin cambios de fondo, la pesca fresquera podría continuar perdiendo competitividad, empleo y capacidad de agregado de valor en tierra, especialmente en puertos como Mar del Plata.