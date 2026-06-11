La crisis económica sigue golpeando con fuerza a la gastronomía y la hotelería de Mar del Plata. Según advirtió UTHGRA, en los últimos 60 días cerraron alrededor de 40 cafés, restaurantes y hoteles de la ciudad, una situación que dejó a más de 400 trabajadores sin empleo y que, según alertan desde el gremio, podría agravarse en las próximas semanas.

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"Detrás de cada persiana que se baja hay familias que pierden su fuente de ingresos", sostuvo el secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, quien manifestó la preocupación de la conducción sindical por el escenario que atraviesa una de las actividades más importantes para la economía local.

Desde el gremio señalaron que la actividad viene resentida desde hace varios meses y remarcaron que este año no logró recuperarse tras una temporada de verano considerada regular. A eso se sumaron fines de semana largos con bajos niveles de ocupación hotelera y un marcado retroceso del consumo, tanto de turistas como de residentes.

Santín sostuvo que los feriados de marzo, abril y mayo registraron ocupaciones de entre el 45% y el 50%, porcentajes inferiores a los habituales para esas fechas. Además, vinculó la situación con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, que —según indicó— repercute directamente en el consumo y termina afectando a sectores como la gastronomía.

Entre los establecimientos que cerraron o anunciaron su cierre figuran locales gastronómicos reconocidos como Casa Rosa, La Bicicleta, Bronte, Humo Patio de Carnes, Brooklyn, Siracusa, varias sucursales de Weiss y Adorado, además de hoteles como Dodo, CIR, Nuevo Boulevard, Castelar, Castelmar y Cervantes.

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"Estamos hablando de alrededor de 40 establecimientos y más de 400 trabajadores que se quedaron sin empleo en apenas 60 días. Es una cifra muy grave y alarmante", concluyó el dirigente gremial.

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