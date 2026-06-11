Mar del Plata tendrá este jueves una jornada típicamente invernal, con elevada humedad, abundante nubosidad y temperaturas que oscilarán entre los 6 y los 15 grados, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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Durante la madrugada y la mañana se prevé la presencia de niebla, lo que podría reducir la visibilidad en distintos sectores de la ciudad y la región. En ese tramo del día, la temperatura rondará entre los 6 y los 7 grados, mientras que los vientos serán leves, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Por la tarde, las condiciones mejorarán parcialmente con la aparición de neblina, aunque el cielo continuará cubierto. En ese momento se registrará la temperatura más alta de la jornada, con una máxima estimada de 15 grados.

Hacia la noche, el cielo seguirá mayormente nublado y la temperatura descenderá hasta los 10 grados. Los vientos continuarán siendo de baja intensidad y no se esperan precipitaciones.

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