La Universidad CAECE Sede Mar del Plata alcanzó un importante reconocimiento en materia de calidad institucional al obtener la acreditación por seis años, para las carreras de Ingeniería y Licenciatura en Sistemas, por parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).

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Este resultado constituye un logro de especial relevancia académica e institucional, dado que simboliza el reconocimiento a la calidad de los procesos formativos, a la solidez del cuerpo docente, a la actualización de los planes de estudio y al compromiso permanente con la mejora continua y la excelencia educativa.

En tal sentido, esta acreditación es el resultado de una instancia rigurosa y exhaustiva de evaluación académica e institucional, que incluye la formación constante del equipo docente, la revisión permanente de los planes de estudio, el diseño de actividades de investigación y extensión, el mejoramiento de la infraestructura y los recursos tecnológicos y bibliográficos.

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La evaluación contempló distintas etapas, que incluyeron una autoevaluación institucional y el análisis realizado por comités de pares evaluadores integrados por especialistas externos, que finalmente emitieron una resolución fundada sobre las condiciones académicas de dichas carreras. La acreditación obtenida por la Universidad CAECE Sede Mar del Plata ratifica el compromiso institucional con una formación universitaria de calidad y consolida una trayectoria orientada al desarrollo académico y profesional del estudiantado, fortaleciendo asimismo su vínculo con la comunidad y con las demandas de un entorno profesional y tecnológico en constante evolución. Este reconocimiento reafirma el trabajo sostenido de docentes, estudiantes, personas graduadas y equipos de gestión que, desde distintos ámbitos, contribuyen diariamente al fortalecimiento del proyecto educativo universitario.

Al respecto, la magister Marcela Luján, vicerrectora de la Sede Mar del Plata, destacó que “la Sede continúa consolidando su proyecto académico orientado a la excelencia y al fortalecimiento de la calidad educativa, y se reconfirma como una institución de educación superior vanguardista, comprometida con la innovación, la calidad académica y la mejora permanente de sus procesos y propuestas formativas, no sólo para la ciudad, sino también para una amplia región del país”.

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