Un hombre de 80 años que era intensamente buscado desde el lunes fue hallado sin vida, tras un operativo que incluyó rastrillajes en la zona de acantilados de (Ruta 11 y Pejerrey), con intervención de personal policial, bomberos y equipos de rescate.

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La investigación fue llevada adelante por el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Cuarta, que realizó análisis de cámaras de seguridad, toma de testimonios y diversas tareas de campo. A partir de esas diligencias, se logró establecer que el hombre había abordado un colectivo de la línea 511 con destino a la zona de Barranca de los Lobos.

Con la utilización de un dron y la colaboración de la Dirección de Rescate y Bomberos de Mar del Plata, se efectuó un rastrillaje en el sector de acantilados, donde finalmente fue localizado el cuerpo.

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Según las primeras actuaciones realizadas en el lugar, no se advirtieron signos de participación de terceros.

El cuerpo fue reconocido por familiares, mientras que la Fiscalía interviniente dispuso la realización de la autopsia correspondiente para determinar las causas del fallecimiento.

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La desaparición había sido denunciada por su pareja, quien indicó que el hombre atravesaba un delicado estado emocional y preocupación por su situación económica. La investigación continúa bajo la órbita judicial correspondiente.

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