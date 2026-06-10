El Grupo IRSA concretó la compra del shopping Los Gallegos Shopping por USD 13,5 millones, en una operación informada hoy a la Comisión Nacional de Valores, con el objetivo de desarrollar el complejo ubicado en el centro y sumar nuevas inversiones en el corto plazo.

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Según detalló la compañía, la transacción se realizó mediante la adquisición del 100% de las entidades propietarias del activo. Al momento del cierre se desembolsaron USD 12,5 millones, mientras que USD 1 millón quedó retenido como garantía. Además, el grupo proyecta destinar otros USD 20 millones para la puesta en valor del centro comercial.

El shopping cuenta con una superficie locativa de aproximadamente 10.500 metros cuadrados, con 49 locales, 14 stands, dos salas de cine, una tienda departamental y 115 cocheras. Con esta incorporación, el portafolio de IRSA alcanza los 18 centros comerciales, 16 de ellos actualmente en operación.

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Las negociaciones por el complejo se extendieron durante al menos seis meses y se enmarcan en un proceso de reconversión del paseo frente a los cambios en los hábitos de consumo. La empresa anticipó que buscará preservar la identidad histórica y arquitectónica del lugar, que recibe cerca de ocho millones de visitantes anuales y registra picos de hasta 900.000 personas por mes en temporada alta.

Si bien aún no hay confirmaciones oficiales, fuentes del sector no descartan la llegada de marcas internacionales. En una primera etapa, la estrategia estará enfocada en fortalecer la presencia de marcas nacionales dentro del shopping.

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La operación forma parte de un plan de expansión que lidera Eduardo Elsztain, presidente de IRSA, que en los últimos años sumó nuevos activos comerciales y proyectos de desarrollo en distintos puntos del país.

Con información de Infobae

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