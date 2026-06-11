El proyecto de restauración integral y puesta en valor del Parador Ariston continúa sumando respaldos institucionales mientras espera una definición clave por parte de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, organismo encargado de autorizar el inicio de las obras.

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La propuesta fue presentada por Parador Ariston S.A. y contempla la recuperación del edificio declarado Monumento Histórico Nacional mediante la Ley 27.538, incorporando además nuevos usos culturales, turísticos y urbanos orientados a garantizar su preservación, accesibilidad y sustentabilidad a largo plazo.

En las últimas semanas, la iniciativa recibió un importante acompañamiento político. En la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires fue presentado el proyecto de declaración D-1807/26-27, mediante el cual se solicita a la Comisión Nacional que emita una resolución favorable para la restauración del histórico edificio, considerado una pieza de relevancia arquitectónica, cultural e histórica para la provincia y el país.

En la misma línea, el Concejo Deliberante de General Pueyrredon expresó su apoyo a través del expediente 1426-PRO-2026, acompañando la propuesta impulsada para recuperar uno de los íconos arquitectónicos más reconocidos del sur marplatense.

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Desde los impulsores del proyecto destacaron además el acompañamiento de distintos sectores de la comunidad, especialistas en patrimonio y organizaciones vinculadas a la preservación arquitectónica, que consideran prioritaria la recuperación del inmueble.

Actualmente, la iniciativa atraviesa la etapa final de evaluación técnica dentro de la Comisión Nacional de Monumentos. La decisión que adopte ese organismo será determinante para habilitar el comienzo de las tareas de restauración y avanzar con el proceso administrativo correspondiente.

El Parador Ariston ocupa un lugar singular dentro del patrimonio arquitectónico argentino por tratarse de la única obra construida en América Latina por el reconocido arquitecto y diseñador húngaro-estadounidense Marcel Breuer, una figura central del movimiento moderno internacional.

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Quienes impulsan la recuperación sostienen que la restauración del edificio no solo permitirá preservar una pieza arquitectónica de valor nacional e internacional, sino que también contribuirá a la revitalización cultural, urbana y turística de la zona sur de Mar del Plata.