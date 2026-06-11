La figura de Domingo Robles continúa generando reconocimientos tras su fallecimiento. En las últimas horas, ingresó al Concejo Deliberante un proyecto para expresar un homenaje póstumo al histórico presidente del Club Atlético Peñarol, considerado uno de los dirigentes más importantes en la historia del deporte marplatense.

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La propuesta fue presentada por el concejal Juan Manuel Cheppi y busca destacar el aporte realizado por Robles al crecimiento institucional y deportivo de la entidad "milrayitas", a la que condujo entre 2001 y 2022.

Durante esos años, Peñarol se consolidó como una potencia del básquet argentino y alcanzó algunos de los logros más importantes de su historia. Entre ellos se encuentran cuatro campeonatos de la Liga Nacional, dos Ligas de las Américas, cuatro torneos Súper 8, una Copa Argentina, dos Copas Desafío y dos Interligas.

El proyecto resalta además que la gestión de Robles trascendió los resultados deportivos, ya que estuvo vinculada al fortalecimiento institucional del club y al desarrollo de numerosos jugadores, entrenadores y dirigentes que encontraron en Peñarol un espacio de crecimiento.

En los fundamentos de la iniciativa se señala que su trabajo contribuyó a posicionar a Mar del Plata en los principales escenarios del básquet nacional e internacional, convirtiendo al club en un referente de la disciplina.

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Asimismo, se recuerda que en 2019 el propio Concejo Deliberante lo distinguió como Vecino Destacado, una mención otorgada en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con el deporte local.

De avanzar el expediente, el cuerpo legislativo expresará formalmente su reconocimiento a la labor desarrollada por Robles y hará entrega de una copia de la resolución a sus familiares y a las autoridades del Club Atlético Peñarol.

El homenaje busca poner en valor una trayectoria que dejó una huella profunda en el deporte marplatense y que permitió a Peñarol alcanzar una de las épocas más exitosas de su historia.



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