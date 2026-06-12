Un bebé de tres meses murió luego de ser trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil tras haber ingresado en estado crítico al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Ameghino.

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Según se informó, el menor llegó a la guardia del centro de salud a las 19.32 acompañado por su madre. Al ser evaluado por la médica de turno y dos enfermeras, se constató que se encontraba inconsciente, cianótico, con presencia de espuma en la cavidad bucal y sin signos vitales.

De manera inmediata, el personal sanitario inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar revertir el cuadro. Dos minutos más tarde, a las 19.34, se solicitó una ambulancia del SAME en código rojo a través del servicio de emergencias 107.

Mientras aguardaban la llegada de la unidad, los profesionales realizaron la aspiración de la vía aérea, obteniendo abundante contenido líquido compatible con leche. Además, se canalizó una vía venosa periférica en el miembro superior derecho del bebé y continuaron las tareas de reanimación.

Cinco minutos después arribó una ambulancia del SAME, cuyo equipo se incorporó a la asistencia y efectuó el traslado del paciente al Hospital Materno Infantil.

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Pese a los esfuerzos realizados por los equipos médicos y de emergencias, posteriormente se confirmó el fallecimiento del bebé. Por estas horas se buscan establecer las circunstancias que derivaron en el trágico desenlace.

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