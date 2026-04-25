El director de cine, televisión y teatro Juan José Campanella traerá su obra Empieza con D, siete letras a Mar del Plata, con funciones el 22 y 23 de mayo en el Teatro Auditorium. En diálogo con el programa Nunca se sabe, por Radio Mitre Mar del Plata, destacó que el espectáculo fue “un exitazo en Buenos Aires” y expresó su entusiasmo por presentarlo en la ciudad, a la que ama visitar “fuera de temporada”.

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Protagonizada por Eduardo Blanco, Victoria Almeida y Gastón Cocchiarale, la obra aborda un encuentro impensado que se da en la sala de espera de un odontólogo. El director confió que evalúa su agenda para ver si puede venir a Mar del Plata a presentarla, porque tiene compromisos con la popular serie La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales.

Durante la charla no podía pasar desapercibida la reciente muerte de Luis Brandoni, con el que Campanella realizó la exitosa Parque Lezama, ahora también película disponible en Netflix, y con el que mantenía una estrecha relación. Reconoció que el momento fue “muy fuerte” y explicó que, aunque su entorno más cercano ya sabía que el estado de salud del actor era delicado, la noticia igualmente impactó. Además, admitió que “uno no estaba preparado para la ausencia de Beto” y consideró que su figura “sigue creciendo con cada recuerdo”.

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Por otra parte, también habló sobre The Ópera Locos, actualmente en cartel en el Teatro Politeama de Capital Federal. Aclaró que no tuvo participación creativa en el proyecto, lo que le permitió, según dijo con ironía, “fanfarronear” sobre sus virtudes. Y describió el espectáculo como una propuesta “increíble”, comparable con una versión operística del Cirque du Soleil, que combina humor y despliegue visual.

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En esa línea, remarcó la capacidad de la obra para atraer a públicos diversos, incluyendo a los más jóvenes, y destacó el impacto que genera en los espectadores. Además, valoró especialmente la fusión entre un género tradicionalmente asociado a lo elitista como la ópera y un enfoque popular, con interpretaciones vocales de alto nivel y una puesta accesible, lo que consideró una “combinación maravillosa”.

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-¿Qué encontraste en la dirección teatral que no estaba en el cine?

Yo empecé en teatro a los 22 años, pero después la vida me llevó al cine y la televisión. Tras hacer Metegol, que fueron años de computadora, quise volver a algo más artesanal: guión y actores. Sin tecnología, sin celulares. Así hicimos Parque Lezama en 2013 y fue un éxito tremendo. Ver teatro con público presente es una experiencia que el cine no te da. Es lo inmediato. Después hicimos más obras y decidimos construir el Politeama desde cero.

-¿Cómo se construye la relación con un actor fetiche como Eduardo Blanco?

Tiene que haber comunión en varios niveles. Primero, el sentido del humor. Si no entiende el chiste, no se puede dirigir. Después, la forma de trabajar, el clima, la disciplina. Con Eduardo, con Ricardo Darín o con Beto existe todo eso. Nos entendemos perfectamente y además somos amigos de la vida.

-¿Eso de “no entender el chiste” se aplica a las nuevas generaciones?

Sí. A veces los más jóvenes se ofenden más fácilmente. Nuestro humor tiene mucha chicana y hoy eso genera conflictos. También hay un tema de disciplina que antes era más fuerte.

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-¿Hay proyecto con Ricardo Darín?

No por ahora, pero tenemos muchas ganas. El problema es coordinar agendas y encontrar un proyecto que nos entusiasme a todos.

Obviamente no podía faltar la referencia a La ley y el orden, y especialmente a una pregunta clave: ¿Olivia Benson y Elliot Stabler van a terminar siendo pareja? Entre Risas, Campanella confesó: “Es una gran discusión interna. Cuando volvió Stabler, los dos actores pidieron que yo dirigiera ese capítulo. Yo les dije que si alguna vez se besan y no estoy dirigiendo, ‘va a correr sangre’. Pero es un debate que lleva años”.