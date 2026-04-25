“Ver teatro con público presente es una experiencia que el cine no te da”
El director Juan José Campanella habló sobre “Empieza con D, siete letras” la obra que se presentará en Mar del Plata en mayo. Y recordó la figura de Luis Brandoni.
El director Juan José Campanella habló sobre “Empieza con D, siete letras” la obra que se presentará en Mar del Plata en mayo. Y recordó la figura de Luis Brandoni.
Con las actuaciones de Eduardo Blanco, Victoria Almeida y Gastón Cocchiarale, se presentará el 22 y 23 de mayo. Explora el amor y el humor cotidiano a través del encuentro inesperado de dos desconocidos en un consultorio dental.
Cinco recomendaciones (o no) para el fin de semana: “Parque Lezama”, “Caminos del crimen”, “¿Está funcionando esto?”, “Eternidad”, “La historia del sonido”.
El director de cine argentino reveló el método que utilizó para ingresar un producto gourmet al país sin que pasara por el escáner aeroportuario. El cineasta explicó que optó por declararlo y solicitar una revisión manual, lo que derivó en una inspección directa por parte del personal de aduana.