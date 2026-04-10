El próximo 22 de mayo a las 20:30 y el 23 a las 21:30, el director Juan José Campanella presentará su nueva obra, Empieza con D, Siete Letras, en la Sala Piazzolla (Patricio Peralta Ramos 2280). La pieza cuenta con las actuaciones de Eduardo Blanco, Victoria Almeida y Gastón Cocchiarale.

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La trama se desarrolla en la sala de espera de un consultorio dental, donde dos personajes opuestos colisionan de manera imprevista. Miranda Delgado, una carismática profesora de yoga de treinta años, y Luis Cavalli, un médico jubilado y viudo de sesenta, inician una relación marcada por la ironía y la profundidad humana. A través de este encuentro, la obra se transforma en una montaña rusa emocional donde el afecto y la comedia son los ejes centrales.

Según la descripción de la producción, la pieza “desnuda la vulnerabilidad de dos almas que, a pesar de los golpes, todavía creen en la posibilidad de una segunda vuelta”. Se define como una comedia romántica de identidad argentina, en la cual el humor de lo cotidiano se funde con la ternura de quienes deciden apostar nuevamente por los vínculos afectivos.

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Esta propuesta invita a los espectadores que “saben reírse de sí mismos, disfrutan del humor inteligente y creen que, a cualquier edad, la vida siempre puede sorprender con un nuevo capítulo”. Juan José Campanella ofrece aquí una oportunidad para la reflexión sobre los nuevos comienzos, la emoción y la resiliencia personal.

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