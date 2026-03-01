El director y guionista argentino Juan José Campanella contó una curiosa anécdota sobre cómo logró introducir jamón ibérico en la aduana sin que pasara por el escáner del aeropuerto. Según relató el cineasta, el truco consistió en declarar el producto como alimentos y pedir que lo revisaran manualmente, lo que hizo que los oficiales de aduana abrieran el paquete y no lo escanearan.

Campanella explicó que, tras varios intentos fallidos de pasar productos delicatessen por la seguridad aeroportuaria, decidió anticiparse y ser completamente honesto al declarar el jamón ibérico. Fue entonces cuando los agentes decidieron abrir la valija y revisar el contenido sin necesidad de hacerlo pasar por la máquina de rayos X.

Campanella compartió esta vivencia durante el programa Almorzando con Juana, destacando el valor del diálogo y la transparencia ante las autoridades para evitar inconvenientes al transportar productos gastronómicos de alta calidad. Además, resaltó que esta estrategia no busca “engañar” a nadie, sino facilitar el proceso ante los procedimientos habituales de la aduana.



