Un hombre de 35 años fue aprehendido este martes luego de ser retenido por vecinos del barrio Faro Norte, quienes lo persiguieron tras un presunto intento de robo en un taller mecánico de la zona.

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El hecho se produjo en un inmueble ubicado sobre la calle Serrano al 3700. Según informaron fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un intruso dentro del establecimiento, por lo que personal del Comando de Patrullas se dirigió de inmediato al lugar.

Al arribar, los efectivos encontraron al sospechoso reducido por varios vecinos en las inmediaciones de Comuna de Mafalda y Diagonal Vélez Sarsfield. Ante la situación, los uniformados intervinieron para resguardar la integridad física del hombre y procedieron a su aprehensión.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el acusado habría ingresado al taller con intenciones de robo, aunque fue advertido por el propietario del lugar, quien salió en su persecución mientras solicitaba ayuda. Con la colaboración de vecinos de la zona, logró alcanzarlo y retenerlo hasta la llegada de la Policía.

El detenido, domiciliado en Mar del Plata, fue trasladado a la Comisaría Quinta para la realización de las actuaciones correspondientes. La Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Vicente, avaló el procedimiento y dispuso la formación de una causa por el delito de tentativa de robo.

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Tras cumplirse los recaudos legales, la Justicia ordenó el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde permanecerá a disposición de la investigación.