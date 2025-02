Momentos de tensión se vivieron nuevamente este martes en el centro marplatense cerca de las 13 cuando un hombre resultó detenido por transeúntes, ante el grito de un comerciante: "Deténganlo, me robó". Tras eso, múltiples personas lo redujeron y golpearon, sin embargo la versión real resultaría otra.

Tras consultar al trabajador, éste indicó a El Marplatense: “No me robó, sino que me trajo un celular para arreglar, no me quiso pagar y se fue”.

Ante esto, la redacción dialogó con el hombre acusado del ilícito: “Yo no robé nada. Le llevé a arreglar el teléfono, le transferí el pago por Cuenta DNI pero no me permitía ver el comprobante, sin embargo, la plata me la descontó. Y como no tenía forma de mostrarle la trasferencia, el tipo me acusó de que no le quería pagar. Me empezó a correr y gritaba: ”Agarrenlo, me robó". Ahí fue cuando la gente me tiró, muchos aprovecharon a pegarme patadas en el piso, esto es un desastre. El celular es mío y yo no le robé nada a nadie".

A lo que agregó: “Voy a ir al Banco para que me ayuden a conseguir el comprobante del pago y voy a denunciar al comerciante. Yo soy un trabajador, no le robo nada a nadie”.