El servicio de transporte público de pasajeros finalmente no se verá afectado este viernes entre las 13 y las 15 en General Pueyrredon debido a un acto gremial convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), como se había mencionado en las últimas horas del jueves.

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Fuentes consultadas indicaron que la participación de trabajadores en el encuentro podría generar una reducción en la frecuencia habitual de algunas líneas durante esa franja horaria, por lo que se analizó su impacto en la opinión pública y posibles sanciones a las empresas prestadoras.

Desde la Municipalidad de General Pueyrredon señalaron que no recibieron notificaciones oficiales sobre una eventual alteración del servicio. Tanto el Ejecutivo municipal como el área de Transporte afirmaron no haber sido informados formalmente sobre posibles modificaciones en la prestación. Se espera en las próximas horas, algún comunicado oficial de las empresas o el municipio par aclara la situación o alguna sanción por parte del gobierno que encabeza Agustín Neme.

El encuentro sindical tenía que ver con la postulación de Escriba a la conducción nacional del gremio, en una jornada que volverá a tener a los pasajeros como principales afectados por una decisión ajena a sus necesidades de movilidad.

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